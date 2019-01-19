博士回歸喇！《愛．回家》1月之星開生日P

《愛．回家之開心速遞》劇情溫馨又搞笑，不過前幾日「Mandy」謝芷倫及「博士」馬貫東正式離開劇組，令唔少網民大呼接受唔到，但大家唔使咁灰心嘅，佢哋劇外一樣咁warm，仲舉行咗個一月之星生日party！



靈魂人物劉丹（丹爺）、滕麗名、張景淳同埋監製林建祥都係一月生日，仲有喺2017年尾同樣離開咗劇組嘅「風少」陳浚霆亦回家添！一班《愛．回家》演員包括呂慧儀、蘇韻姿、周嘉洛、湯盈盈、吳偉豪，單立文仲帶埋老婆胡蓓蔚出席！而大家好關心嘅博士都在場，不過就唔見Mandy喇，睇嚟真係被監禁喺橙不忍島有家歸不得呀…



除咗咁人才濟濟，蛋糕數目非常誇張，5個人生日有9個蛋糕，而且個個都非常精緻，仲有個皇冠造型嘅添！雖然現實中，丹爺仔仔劉愷威早前同楊冪離婚，但心情無受影響，同另一家人慶祝時開心到直豎拇指添，網民都大讚好佢哋真係好有愛呀！



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