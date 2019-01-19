否認愛抽水博上位　李日朗多是非感難受

藝人李日朗（Don）接受梁泰來訪問，他過往曾因發出一張與蔣雅文的合照，附上曖昧的留言，炒熱二人的緋聞而受到多方指摘，加上翻唱哭喪版《傻女》被狠批，又被指喜歡以「抽水」上位，他坦言因此感到難受：「《傻女》真的很多是非…被指『抽水』是難受的，如果我是喜歡靠『黐』、靠『抽水』，我就不需離開舊公司了，我在裏面這個大家庭，互相鬥『抽』，已經夠了。」



提及與蔣雅文、朱晨麗及葉翠翠的緋聞，他只承認與葉翠翠的關係，更表示與朱晨麗傳緋聞時並不知道她是港姐：「和一大班朋友去游水才認識她，我不看電視，所以我本來不知道她是誰，後來就知道了。」



除了異性緋聞，Don又被傳有男富商追求，對此他表示：「證明我『正』囉！哈哈，甚麼（追求者）都有！」提起現任女友，他自揭女友是因前來試鏡他導演的第一部戲而認識，又覺得彼此性格互補：「我很少說話，我偏好一些『暗』的東西，但這個女生很喜歡笑，甚麼都可以笑很久，她在我的生命當中帶來很多嘈吵的聲音。」問及是否想結婚時，他直言：「想！婚姻、（生）小朋友一直都是我的夢想，我很喜歡小朋友。」