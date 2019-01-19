來港食好西！Selina努力守護S.H.E

台灣女星任家萱（Selina）來港到沙田出席化妝品牌活動，跟Fans大合照，並為Fans搽脣膏，期間男Fans被另一女Fans化到變潤腸嘴，Selina再為她補色，場面搞笑！Selina表示已四年沒有來港，記得四年前的今天碰巧也在香港，很喜歡香港的美食，希望此行有機會吃燉奶。早前她為綜藝節目狂做運動減肥增肌，短短時間減了4公斤，但她說：「節目已拍完，之後到我生日、又跨年，吃了很多，現在要再努力一下，到農曆新年又可大吃大喝。」



望S.H.E合體



近期再有傳Selina的組合S.H.E拆夥，問到現在組合的狀況，Selina表示她們三個現在都成立了自己的公司，各自處理自己的工作，但仍希望可以繼續合作，正跟華研公司傾合約問題，問到會否想再以組合名義開騷或出歌？她說：「都希望，S.H.E三個字對我們很重要，要努力守護。（今年有沒有三個一起的工作計劃？）有談過，但未決定。（你自己一個的呢？）最近都是以做節目為主，拍了兩個大陸綜藝節目。」



難搵另一半



講到在以戀愛為主題的節目中，表示現在很難再投入新戀情，她承認的確很難找男友：「我朋友不多，交友圈子很小，沒有機會認識到新朋友。（你很挑剔？）沒有啦！當然要我喜歡及講緣分 。（有沒有朋友介紹？）身邊很多女孩都單身，都來不及，很多優秀女生都找不到男友。（今年想不想談戀愛？）順其自然吧！（會否玩速配？）網絡上的？交友apps？我身份比較麻煩吧。」





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