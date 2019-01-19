嗚咽念親恩！郭富城自爆10歲畀阿媽孭

天王郭富城的《舞林密碼世巡迴演唱會》2019首站澳門站假澳門威尼斯人金光綜藝館舉行，城城表示四年沒有在澳門演出，所以他全晚出盡200分力勁跳勁唱，汗水流不停；在一身全新閃亮服飾配滿天星帽子演繹經典情歌組曲《不老的情歌》前，他與觀眾分享了自己的成長，感謝媽媽的關懷，到現在自己已為人父，深深體驗到做父母的心情，城城愈講愈感觸，想到媽媽老了，身體慢慢變差，一度低頭嗚咽。



從一而中努力工作



《不老的情歌》是城城代言的保險廣告歌，拍攝這條廣告片時，有一名小女孩扮演他的女兒，當時他還未成家立室，想到是母親對自己的寵愛，就算已經十歲還一樣會孭他，有歌迷隨即「嘩！」了一聲，他認真地說：「我媽媽真係好錫我，我好開心依家有個幸福家庭，有個寶貝女，我可以從一而中努力工作，做好爸爸、好丈夫……（這刻城城感觸嗚咽）人大咗，時間過得好快，媽媽身體唔好，我會更用心，用任何性質愛我媽媽，將這首歌獻送畀我親愛嘅媽媽，祝佢身體健康。」



個唱結束，城城受訪時說，之前媽媽身體欠安令他有點擔心，但現在已經好了：「我喜歡做演唱會，就係做番自己，廣告歌又講父女感情，做咗爸爸知道養大小朋友唔容易，我五兄弟姊妹，瞬間想到媽媽，睇住媽媽身體一路路差，以前會嚟看我演唱會，依家扶佢都可能冇精神，所以嗰一刻想到媽媽，冇媽媽冇我。」



四月開始接拍電影



談及個唱，城城首度把智能舞台搬到澳門，演繹不同階段經典歌曲。特別是舞台幻變出一列火車，全場嘩然。而舞台又在中段分開五段移動，非常震撼。



城城愛家人，同讓愛錫歌迷。在唱《動起來》時，全場一萬觀眾揮動智能燈棒，氣氛High爆，令城城非常感動，更以一粒種子形容剛出道的自己，靠着多年來大家給他鼓勵和養分令他成長為樹仔。而一百場巡迴現在才做了六站，所以城城會繼續Keep住狀態為演唱會準備，最後以經典《唱這歌》為演唱會譜上圓滿句號。至於電影工作4月後才開始，農曆新年亦正好有時間和家人慶祝。