浸溫泉閃卡益胡楓！薛家燕去廁所開Live

藝人薛家燕、葉文輝、黃穎君等出席義工活動，席間家燕獲頒「終身成就長者義工榮譽大獎」，她表示做義工是一個機會讓自己去感恩，又指現時人口老化急速，長者是很需要大家去關懷：「佢哋咁多年對家庭、社會都有所貢獻，所以哪怕係一個電話、WhatsApp，都會畀到佢哋感到溫暖，我平時都會Send相畀修修（胡楓）㗎。」續自爆準備Send於日本浸溫泉影的「閃卡」給修修，又抵死笑話要讓對方感受到浸溫泉的溫暖：「講笑啫！珊珊（大女石祐珊）都叫我唔好亂咁撳，因為啲相喺晒電話度。」



家燕一爆開料就收唔切掣，再爆「蝦碌」事：「有次去緊廁所撳電話錯手撳咗開Live，細女同大仔即刻問我做咩，好彩係影住地下，如果有塊鏡喺前面就大件事啦！」最後家燕返回正題，表示做義工幫到人會好開心，並大派長壽Tips：「保持心境好重要，要有愉快、寬恕、體諒及關懷之心。」



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