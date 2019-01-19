瀨過一次嘢！蔡卓妍怕怕唔敢再瞞婚

藝人蔡卓妍（阿Sa）到旺角出席英皇電影《非分熟女》優先場謝票，跟觀眾分享拍攝感受。講到她日前接受訪問表示若男友想結婚，她亦會配合，阿Sa即作出澄清：「我係話依家狀態好開心，下一秒會發生咩事冇人知，遲啲先算，個天會話畀你聽，總之唔會衝動。（會唔會好似當年咁瞞婚？）唔會，瀨過一次嘢，係希望得到祝福。」 問是否會跟姊妹鍾欣潼一樣大搞婚禮，阿Sa表示未必會如此鋪張，現時尚未有想法。



聲帶問題困擾一年



另外有指阿Sa聲帶出現問題，因此要暫停歌唱事業，她表示已困擾了一年時間，而Twins巡迴演唱會也要暫停：「暫時未知幾時可以再唱歌，可能係咁多年一直用同一個位過勞，同埋上次香港站病住都死頂嘅後遺症，都轉過幾個醫生，甚至叫我唔好講嘢，可能係上天畀啟示我，叫我呢一年專心拍戲。（咁點拍嗌交戲？）都可以嘅，或者練定手語做啞女啦！」



跳鋼管舞增加情趣



對於戲中阿Sa角色有性障礙症，更有大膽露背自摸和跳鋼管舞鏡頭，講到身穿性感舞衣跳鋼管舞，她表示角色只是普通人，因此不用特別操fit及練舞技：「不過跳完都發覺周身瘀晒，腳趾甲都爆埋！但跳嗰陣腎上腺素好高就唔覺痛。（拍完有冇再繼續學鋼管舞？）冇呀！我都想。（會唔會再學，跳畀男朋友石恆聰睇增加情趣？）唔使樣樣都喺嗰方面諗，都係一種運動，會更加了解自己，對住塊鏡知道自己點樣最靚，都係一個勇敢大挑戰，好似舞衣好少布，我第一次去練習要加條短褲，但去到發現個個都係咁着，反而我覺得好尷尬，做呢一樣嘢咁樣着係好合理。」





