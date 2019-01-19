點睇陳家樂？陳瀅赴加國相睇：有人追但唔啱

藝人陳瀅出席慈善活動，透露即將拍完劇集《黃金有罪》，而她完成去年接下工作後，便可以輕鬆放假。她又指從未試過在農曆新年返溫哥華，但今年會返溫哥華與家人團年。談到早前傳她與藝人陳家樂拍劇拍出愛火花兼同遊日本倒數，她說：「我係同幾個中學同學去日本，好早買咗勁平機票，我知佢都係去日本，可能啲人見我哋社交平台都post去日本，以為我哋一齊去。其實我係去沖繩，佢去東京，大家冇見到。」至於男方又點答呢？幾日前，陳家樂出席活動時，就堅稱與同事一起去日本。（相關新聞： https://bit.ly/2szyaiH ）



問到陳瀅是否跟陳家樂拍拖？陳瀅透露：「冇拍拖，仍然單身。（收兵？）點會？不嬲唔收兵。我哋之前合作拍《廉政行動2019》，覺得好多人都好似好鍾意我哋一齊，鍾意我哋呢Pair，希望Keep住個熱情，嚟緊三月部劇上，大家用同一個熱情去追我哋，不過我哋戲內戲外都冇感情線。（家樂係咪追你？）冇，佢係好認真勤力嘅演員，初頭幾個月，私底下冇message溝通，冇乜交流。有大家電話，可能兩個都比較慢熱，到差唔多拍完先至多啲話題講。」



她又讚家樂是好勤力，但冇認真了解，雙方冇時間發展。問到有沒有其他追求者時，陳瀅一味儍笑，吞吞吐吐了十多秒才說：「單身咗好耐，咁單身期間偶然都有異性朋友出現嘅，但仲未有一個人係好想發展。人大個咗，愈嚟愈清晰下一個男朋友係點樣，可能挑剔咗，希望下一個係結婚對象。」更笑言婆婆已催她拍拖，更約了在溫哥華相睇：「婆婆話約咗佢啲朋友嘅朋友嘅仔，同我飲吓茶，咁我都孝順嘅，會去！」



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