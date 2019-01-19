揭前度DJ梁安琪生活　曾航生娶妻生女享天倫

藝人曾航生接受電台節目主持車淑梅訪問，談及和DJ出身前女友梁安琪（Angel）能否「再見亦是朋友」？因在拍拖時傳是「男方靠女方」？曾航生坦言為對這些話很不開心，認為不需要在意別人的目光，亦不需要向人解釋，最重要是問心無愧，女朋友及親人知道自己的為人已經足夠。2012年，二人宣布分手，原因是當年Angel要參選議員，曾航生亦有幫忙派單張、叫口號，並擔任選舉經理，但漸漸發覺二人在工作、性格、生活上出現分歧，亦對某些行政工作有不同看法。



至今，曾航生依然讚Angel樣樣都好：「喺朋友口中知道佢生活穩定，搵到伴侶支持佢嘅工作，過住無憂嘅生活，祝福佢繼續過幸福日子。我哋已經冇聯絡，可能佢唔知我已經結咗婚，而且有個十個月大嘅囡囡。」他取出了一張手抱着囡囡的相片給主持人車淑梅看。原來他在三年多前已經結婚，太太名叫加菲。他說：「我哋喺工作上認識，有共同嗜好，本來我以為自己係宅男，冇本事賺大錢，冇人肯嫁！好彩認識到太太。夫妻相處就係要舒服，對方叻唔叻、威唔威一啲都唔重要。我哋冇大排筵席就係唔想煩大家，我嘅囡囡叫彤彤，又名『大棵菜』，因為佢好多頭髮，哈哈！」



2012年與Angel分手後，曾航生經歷了一段低潮期，幸好在街上遇到舊經理人，對方鼓勵他重返幕前，雖然他早已把歌衫全部棄掉，但也鼓起勇氣一試，免得天天對着四面牆。結果他在電視劇上有很好的發揮，演反派也演到不亦樂乎，令他更喜歡拍劇，而在工餘時，他說湊住兩個女──太太和囡囡便滿足了，因為他正追求「簡單便是幸福」的日子。