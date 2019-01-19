偷拍囡囡跳舞！陳曉東直豎拇指激讚

歌手陳曉東（東東）出席電台活動，挑戰與小朋友互畫肖像，期間笑料百出，最後雙方交換作品「對樣」，自言自細就有畫開漫畫的東東，果然有一定「功力」，見製成品都畫得有板有眼！受訪時，他表示今朝先同妻女玩視像一解思念之情，竟發現兩個囡囡冇見一排都長進不少，令他大吃一驚，又指不能長陪女女身旁都容易錯失他們的成長過程：「視像嗰陣咁啱佢哋上緊芭蕾舞堂，太太就偷拍畀我睇，真係不得了！」隨即東東拎電話出來展示囡囡的柔軟舞姿，笑到四萬咁口兼直豎拇指大讚，續開心預告太太及兩個囡囡2月份會來港重聚，因為有3單大嘢搞：「情人節、結婚周年紀念、太太生日！畀佢哋嚟血拼，都係呢啲過時過節嘅時候慷慨解囊。（預咗幾多錢？）信用卡碌得就碌啦！」認真大手筆，果然係愛妻號！不過東東大膽坦言要照顧的女人不止一位：「仲有媽咪嘅，佢見到會唔憤氣，就會一齊Shopping。」



講到新年，東東指都會有假放，惟現時每日都要抽4至5個小時出來練舞，為3月紅館騷做準備：「我比較蠢啲，同埋都要搵Trainer健身，依家飲食都會控制，發現上圍變大、腰圍都幼咗。（瘦咗幾多磅？）咁又冇特別磅，係平時着開啲裇衫明顯細件咗，都係盡練。」又指流感肆虐，會多多注重身體，他透露今次返港工作都帶了5、6箱行李：「自己怕熱又怕凍，都執咗好多衫嚟，搭飛機都超晒重。」





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