《守護神之保險調查》劇透：鄭平暴露身份

第二十三集 (01/21)

鄭平（翟天臨飾）交出證件資料給張東（苗僑偉飾）和阿百（黃宗澤飾），阿百說要拍照帶回香港檢查，過程中阿百謊稱黃錦榮的女兒Bobo（江芷銦飾）已經死了，以此試探鄭平，鄭平卻沒甚麼反應。事後，張東和阿百卻看見鄭平躲着打電話，當電話裏終於傳來Bobo的聲音，鄭平無聲哭泣。小杜（劉心悠飾）爆料，鄭平是越南殺人通緝犯，國際刑警已經出動來找他。此時，越南黑幫已搶先抓走鄭平，稱鄭平幹掉老大貝奇的弟弟，還卷走了一大筆錢，鄭平又辯解說自己是香港人黃錦榮，與此事無關。地頭蛇Rex（歐陽靖飾）召喚街坊幫忙，救了鄭平。當年Rex被人追殺，是鄭平救了他的命，因此Rex為鄭平上刀山下油鍋也在所不惜。張東和阿百找到鄭平，勸他跟他們回香港，Rex為打消二人的念頭，提議驗DNA。原來Rex已安排好將DNA檢查結果調包。小杜發來黃錦榮妻女的視頻，在水果市場播放，鄭平依然不為所動。國際刑警找來，稱鄭平八年前殺了人，要抓他歸案，Rex製造機會讓鄭平逃走，結果又被越南黑幫追殺。路上，押着鄭平的貝奇一行人，與國際刑警及當地警員撞了個正着，其間阿百施計救走鄭平，一輪槍戰後，Rex為救鄭平受了傷。在賓館裏，鄭平用精湛的醫術為Rex取出子彈。張東、阿百再勸鄭平承認自己身份，去中國大使館尋求保護，以此避開越南黑幫的追殺。



第二十四集 (01/22)

鄭平給張東和阿百講了一個他「朋友」的故事，有一個名醫，曾經一個月賺一百萬，有個幸福的家庭，後來遇到亞洲金融海嘯，一夜之間所有家產都沒了，手術枱上又遇到醫療事故，要承擔刑事責任，他只能帶着僅有的現金去澳門賭博，結果輸光。阿百為他講完剩下的故事，他跳了海卻沒死，於是買了假身份，叫鄭平，然後躲到布拉格靠賣水果為生。鄭平笑說，你們就當他死了吧。越南黑幫找到他們所在的賓館，一番打鬥後，張東、阿百發現鄭平早已逃走，準備乘火車逃往奧地利。火車站內，警員檢查證件，鄭平落荒而逃，警員持槍追趕，阿百和張東趕到及時解圍。此時火車駛來，鄭平正欲跳落車軌自殺，小杜帶着他的女兒趕到，父女相見，黃錦榮感概萬千。黃終於選擇回港自首承認一切，為自己做過的錯事負上責任，不但得不到保險公司的賠償，還要被進牢獄服刑。小杜逛布拉格的書店，見到一個疑似她失蹤了8年的男朋友的人。電話詐騙集團的罪犯落網，Eva（龔慈恩飾）功不可沒。Eva與Vincent（陳嘉輝飾）的婚禮在即，惟張東沒有收到請帖。為了迎接女友Kay（王希維飾）回香港，阿百在小杜的幫助下買了一張高級床墊，二人布置家裏，準備晚餐。Kay提前回到家，見到阿百正與小杜交流床墊的使用感受，誤會二人有事。



第二十五集 (01/23)

阿百提醒小杜，非上班時間不要找他，以免Kay有所誤會，小杜氣憤。Vincent向警員報案，指Eva在婚禮當天失蹤，張東聞訊即與阿百及小杜四出找尋Eva的下落。三人從閉路電視發現Eva當時在路上被一男子尾隨。警員發現該男子蹤影，男子逃竄時被張東捉住。男子稱Eva當時從提款機取了幾千元又沒拿走，他只是還錢給Eva，他見警員就跑是因為他是黑社會人士。被綁在汽車後尾箱的Eva打電話向張東求救，張東立即將線索交給警員，及後警員發現Eva被綁至一停車場後失去迹影，張東與警員趕至，包圍整個大廈。綁匪情急之下將Eva推進電梯槽底，救出時經已經死亡。Vincent告訴張東，當日Eva到了酒店，着他先上樓，自己要去取錢，他也不知道是甚麼原因，張東懷疑和電話詐騙集團的人有關。Eva的妹妹Rachael（海陸飾）來處理姐姐的後事，她似乎並不為姐姐的過世傷心。Kay告訴阿百，她接到美國的新片約，接下來會很忙。自Kay回港後，阿百就像她的助理般忙前忙後。一次，阿百幫Kay送幾箱行李至酒店，不小心被記者拍到二人共處一室。Kay當着記者請保安帶走阿百，稱不認識他。



第二十六集 (01/24)

Eva的妹妹Rachael每天吃喝玩樂，連Eva的出殯日都賴床，還在靈堂玩Facebook。張東覺得此女不可理喻，Rachael卻說每個人的表達方式不同。她和Eva雖是同父異母，但情同親姐妹，她沒流眼淚是因為她不懂做戲。Rachael開始對Vincent死纏爛打，讓他歸還Eva生前借他的錢，並指摘他一直用Eva的錢補貼他的情婦，補習社的藍冰老師（關伊彤飾），Vincent不承認。Rachael整理Eva的遺物時發現電話集團詐騙案的資料，並認出Eva和Vincent的下屬Frankie（陳少邦飾），曾在咖啡館和Eva大吵過一次，於是張東請之前的警員同事調查此人。Rachael跟蹤Vincent到補習社，發現他和藍冰出雙入對，不忿之下，用噴漆在補習社門口亂噴，卻被保安發現。Vincent威脅Rachael要報警，Rachael卻說Vincent也有把柄在她手上。阿百通過小杜為Kay包下鬆哥的餐廳，Kay姍姍來遲。飯桌上，Kay心事重重，她告訴阿百自己在美國其實有諸多不順，還生過一場大病，但每次出事，阿百都不在她身邊。阿百希望Kay以後有甚麼事，都能及時向他坦白。Kay終於告訴阿百自己懷孕一事，但孩子不是阿百的，阿百心情跌落谷底。Kay的經紀人打來，請她試穿活動走秀用的婚紗，告誡她一定要保持身材，Kay心情慌亂，跑去阿百家，求阿百收留。警方查到Frankie的行蹤，張東和Rachael去酒店找Frankie，此人見到二人後，即刻逃跑。



第二十七集 (01/25)

Kay向阿百坦白，孩子是美國製片人Dave的，而且其實早於半年前，她就想和阿百說分手。知道真相後的阿百，猛然醒覺，原來他們倆最美好的時光，早在他和Kay離開戲劇學院時便終結。經紀人四處尋Kay不果，在路上偶遇阿百，阿百謊稱自己已和Kay分手，為了證明，阿百帶經紀人去小杜家，暗示小杜配合演他女朋友。Kay對懷孕一事十分苦惱，不但影響她的形象更影響她的事業。在阿百勸說下，Kay如約出席活動。看着身穿白紗的Kay，經紀人告訴阿百，Kay在美國有個綽號，叫「最後一個處女」。開騷時，Kay從階梯上暈倒滾落，被送至醫院。為了應付媒體，阿百竟公開承認孩子是他的。張東與Rachael在某餐廳找到Frankie，Frankie承認自己賣了公司客戶資料給詐騙集團的人，但不曾傷害Eva。張東二人帶Frankie去警局自首的路上，Frankie竟被人刺殺，搶救無效死亡。Rachael再找到Vincent，分析道，牽涉到電話集團詐騙案的Eva和Frankie先後被殺，而二人都與Vincent關係密切，但他卻可以獨善其身，於是推斷Vincent與他們的死有關，Vincent緊張地否認。阿百的同事們誤以為他要當爸爸，紛紛恭喜他，阿百有苦難言，惟有向小杜道明真相。



第二十八、二十九集 (01/26)

Kay一直聯絡不到Dave，阿百向她承諾會照顧兩母子。小杜勸阿百，即使這樣，也未必能留住Kay。阿百計劃送Kay去最好的私立醫院生產，為了賺錢，阿百到處做兼職賺錢，不惜男扮女裝演丑角，這一幕恰被Kay看到。Rachael一路追問Vincent事情的真相，Vincent說一個月前他和Eva一起被綁架，綁匪要求道出公司電腦密碼，以刪除犯罪證據。被放之後Eva再和警方合作，搗破犯罪集團，Eva遭報復才慘死。Rachael認為事情並沒有那麼簡單，Frankie同時也是Vincent的手下，Vincent卻毫不關心他的死活，Eva稱警員會找Vincent協助調查。一天，鬆哥（吳岱融飾）獨自去參加一個保險業界的頒獎禮，中途身體不適，幸得葉子（徐子珊飾）兩度出手相救，自此鬆哥對葉子產生好感。鬆哥得知小杜認識葉子，於是通過小杜約葉子出來，當面感謝她，並提出向她購買保險。Cicibaby（徐冬冬飾）想投資全香港最貴的牛排店，又要買歐洲的酒莊，一直問鬆哥要錢，過程中鬆哥肚子痛，Cicibaby卻還執意說錢的事。鬆哥獨自住院，葉子來探望他。阿百透過小杜知道，Dave已經從美國來到香港找Kay，Kay於是再不需要阿百，他們的戀情告一段落。



鬆哥向張東打探葉子，張東稱和她不熟。Cicibaby找到葉子，質問她是不是跟鬆哥有關係，葉子說自己能接到鬆哥的保險生意，是因為他當自己救命恩人。鬆哥投資的新餐廳開幕，葉子帶着賀禮來慶祝，被Cicibaby嘲笑過時。Cicibaby向記者的面宣布自己拍完戲就會退出娛樂圈，和鬆哥結婚，鬆哥當場否認。鬆哥約葉子吃飯，打算將自己旗下的巴士公司的保險交給她做，葉子因為鬆哥的巨額保單關係躋身成為了北極光保險公司的高層。一天，張東把一疊相片交給阿百，內裏全是小杜男友Ken（徐正溪飾）的相片，經調查後發現他原來早於兩年前於布拉格去世。小杜得知後萬分傷心。原來小杜和初戀男友Ken，於一次潛水中出了意外，二人雙雙昏迷。當小杜再度醒來時，已身在香港醫院，Ken從此如人間蒸發般，再沒有他的消息。轉眼八年過去，小杜沒有放棄過尋找他，甚至成為了保險調查員以方便尋找他的下落。小杜請阿百陪她前往布拉格祭奠Ken，怎知機緣巧合下發現原來Ken還在世，於是百和小杜便到Ken工作的地方找尋他的下落，終於在圖書館看到Ken的身影，小杜喜極而泣跑去擁抱Ken。