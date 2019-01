原名張家瑩的前亞姐張珮汶(Grace)現懷有8個月身孕,即將榮升媽媽嘅佢,呢日去咗影大肚寫真照紀念佗B嘅美麗時刻。Grace 着上白色喱士裙望住巨肚,流露一副幸福樣,其中一張佢哋兩公婆仲嚟個深情對望,認真甜蜜!Grace話:「Can’t wait to meet this little person who is half me and half the one I love.(急不及待好想見到我肚內嘅BB,一個我愛嘅人。」唔少網民大讚呢批相好唯美,仲話Grace個感覺好高貴添!



另一邊,早前宣布懷孕嘅模特兒鄧穎堯(YoYo),就飛咗去布吉度假,並大晒水着相,着咗紅色一件頭泳衣嘅YoYo,摸着微微隆起嘅肚皮,大晒白滑美腿,果然索爆!