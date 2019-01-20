合約糾紛！盤點生計陷困藝人

不少藝人曾因為與經理人公司發生合約糾紛，導致一度停工，更被追討違約金惹上官非，有人為支付律師費避走內地搵真銀，有人甚至無力償還而宣告破產。



江若琳



與前經理公司寰宇簽了「十年死、五年生約」的江若琳，2014年為回復自由身而發律師信要求解約，雙方隨即對簿公堂，令她要孭起每個月六位數的律師費，加上因糾紛問題在港「零工作」，最終決定北上搵真銀「跑數」，並於2017年逐漸回歸香港娛圈。



Soler



2006年，樂隊Soler與前經理人公司因解約問題鬧上法庭，二人工作量大減影響生計，更於2009年被法庭判毀約需賠償506萬元，並於2012年破產收場，但他們未有放棄音樂，去年再戰樂壇推出新專輯。



趙碩之



2013年，藝人趙碩之自爆遭前公司自動續約5年，有意離巢的她不但在合約拉鋸期間零工作要自己接Job，更被公司要求若堅持解約需賠償40多萬元，雙方不歡而散，但她最終成功回復自由身。



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