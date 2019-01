藝人甄子丹太太汪詩詩嘅表妹湛琪清(Jessica)即將與男友金承威(Kenneth)拉埋天窗,近日佢哋仲飛到澳洲預支度蜜月,當然唔少得大晒靚相。Jessica同Kenneth就周圍歎美食同咖啡,見到當地天氣都好好,難怪Jessica行到邊影到邊,啲相影得咁靚,當然就係由男友親自操刀,嚟個「未婚夫視角」!其中一張Jessica仲同Kenneth頭貼頭合照,不知幾甜蜜,佢話:「2 weeks until the big day with this cutie @kenneth.s.king ! Holy moly. But first.... lots of food in #Melbourne!!! Keep calm and travel!? (仲有2個星期就係我同kenneth嘅大日子,我哋嚟個小蜜月,而墨爾本真係有好多正嘢食呀!)」似乎此行Jessica一定食得好瘋狂,不過大家都話佢咁fit,食多啲都唔怕呀!