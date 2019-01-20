東方日報C1：陳嘉桓炒散過活　買平餸慳到盡

「宅男女神」陳嘉桓入行10年，原本星途不俗，惟最近與現任經理人公司合約仍未見明朗，工作量大減的她近一年幾乎零收入，要靠食老本及炒散Job過活。冇工開時就做「湊仔婆」接細佬放學，連買餸也只能瞄準廿蚊盤的平價魚，以及「零消費」到公園玩耍，慳得一蚊得一蚊！



現年26歲的陳嘉桓（Rose）擁有42吋長腿，加上腰果眼和甜美笑容，出道沒多久已被封為女神，深受客戶歡迎，獲邀為不少品牌代言，又拍電影及商演，高峰期曾月入20萬，相當可觀。往後幾年，打響了知名度的她收入尚算不俗。



左騰右騰格價



不過，與現東家尚有幾年合約的她，早前曾放聲氣表示正處理合約問題，將有新動向，但據知合約至今仍未明朗，雙方仍在條款上拉鋸中，故她現時進退兩難，工作亦已凍結了一陣子。其實對上一次經公司接的工作，已是去年的內地網絡電影，其後便把她投閒置散，未有安排新工作。沒有糧出、接近零收入一年的她，只能靠積蓄及接散Job生活，連近日播出的邵氏網劇《守護神之保險調查》，也是她親自接洽，不過散Job收入有限，所以一切要以慳為大前提。



在沒有工開的日子，Rose便負責接年僅3歲的細佬放學，日前本報就發現她在幼稚園門口等候，期間與同學仔家長言談甚歡，未幾細佬便跳跳紮步出學校，Rose即蹲下餵小食，再拖實他步向街市。甫踏入街市，Rose繞場一周左騰右騰格價，站在豬肉檔前想了很久才買下一小舊瘦肉，接着便到菜檔買一份椰菜花，之後拖住細佬到魚檔，沒料細佬突然甩開手走到另一檔，Rose即刻又拉又氹才令細佬回來，原來她𥄫中一盤廿蚊的平價魚，並研究新鮮程度，之後又拿起隻海蝦，但見海蝦掙扎即擲回魚池，又趁機向細佬講解，攤檔販見到Rose即對旁邊的店員大叫：「係咪陳小春老婆？好靚女啊！個仔又靚仔，好得意。」似乎對認錯人懵然不知，Rose表現尷尬，火速付錢便拉住細佬匆匆離開。



開心玩轉公園



及後Rose把餸菜交給母親後，便帶住細佬去「放電」，大抵銀彈有限，冇得玩「兒童樂園」，惟有到公園作零消費娛樂，不過見細佬也玩得相當投入，既爬高玩滑梯，又與Rose玩猜包剪揼，玩足半粒鐘才離開。



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