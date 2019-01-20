好有意義！黃煦珽同老拍檔喺咩場合相逢？

歌手黃煦珽（Zaneta）早前憑首支個人派台歌《女神BB》受到網民熱烈討論，日前她到珠海出席由歌手李大衛與《流行金曲排行榜》共同發起的《廣東新音樂榜》啟動盛典，獲大會頒發「優秀傳媒喜愛女歌手」獎項，Zaneta即場演唱自己的歌曲，落力邊唱邊跳，現場觀眾也尖叫起來。第一次以歌手身份獲獎的她感到十分興奮：「呢個係我第一個音樂上嘅獎項，真係好感恩，多謝主辦單位同埋各傳媒對我嘅喜愛，我會繼續努力，音樂係無分國界，當初出《女神BB》呢首歌嘅原意係分享歡樂，所以係懷住輕鬆愉快嘅心情去創作，希望可以將快樂散播到不同嘅地方。不過作為新人嘅我，今日都有向現場嘅前輩請教，期待日後有機會喺音樂上多多交流合作。」



Zaneta繼續說：「全晚最驚喜，係大會安排我之前嘅組合拍檔李瑩瑩（Apple）頒呢個獎畀我，當時真係覺得緣分好奇妙，冇諗過喺呢個場合我哋會再次合體！」



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