還原遭猥褻情況　Yumi：差點是強姦程度

孖妹女團BY2由家姐白煒芬（Miko）同埋妹妹白煒玲（Yumi）組成，早前Yumi喺社交網話按摩時遇到色狼，仲話呢次係人生中最不愉快嘅經歷！事後佢終於鼓起勇氣去報案，並還原番當時驚險嘅情況：「差點是強姦的程度！」



Yumi回憶當日，話去到按摩店有位男按摩師自薦，由於自己太攰冇諗咁多就答應咗，兩人獨處一間房時，男按摩一度作出猥褻行為，佢當時想立即結束按摩，但係對方堅持唔停手。之後同朋友講番呢件事，朋友曾問佢點解當時唔反抗？Yumi話：「我做精油按摩，怎麽反抗？況且我一個女生怎麽自己對付一個男的？若他把門上鎖怎麽辦？」佢本身唔想將件事搞大，但係經朋友勸導後決定報案，佢話：「差點是強姦的程度……我覺得女生在外自己要小心，要保護自己。」最終由家姐及經理人陪同下做筆錄，不足十小時已逮捕嫌疑犯，Yumi坦言經歷指認犯人等過程心入面留下陰影，以後都唔敢再用男按摩師。



----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr

