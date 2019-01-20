續《延禧》班底！吳謹言新劇賣小強被批戲屎

原定於2018年11月15日晚上8點開播嘅大陸古裝劇《皓鑭傳》終於喺昨日開播，而無綫就會喺農曆新年前，即年三十晚2月4日播出。《皓鑭傳》再續《延禧攻略》傳奇，源用《延禧》班底，聶遠同吳謹言可以再續前緣，唔少Fans都勁期待。



《皓鑭傳》以戰國晚期為背景，第一集已經大賣悲情，吳謹言飾演嘅皓鑭一開場就畀繼母屈佢同人私奔，想將佢「沉塘」，有好心人救番佢執番條命，但就親眼睇住自己親生阿媽被推落井處死，之後繼母仲賣佢豬仔，慘絕人圜。輾轉間，皓鑭就畀聶遠飾演嘅商人呂不韋買咗，呂不韋了解咗佢嘅身世，利用皓鑭嘅仇恨幫自己辦事。唔少網民都讚《皓鑭傳》節奏明快，冇拖拖拉拉。



皓鑭睇住自己阿媽被殺，趴喺井邊喪喊嘅一幕勁考演技。有網民發現吳謹言「根本沒有眼淚」，喪踩佢演技嚇死人，仲話因為吳謹言嘅演技睇到唔想睇！不過都有網民為吳謹言平反，讚佢嘅演技真心大有進步，仲話唔明點解總會有人出嚟踩吳謹言，根本冇大家講到咁衰！

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