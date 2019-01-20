踩到廉江住賓館　麥明詩收色情卡片

藝人麥明詩及潘梓鋒早前出發踩單車去柬埔寨為一個慈善機構籌款，為期27日行程，要踩2500公里，途經中國、越南、老撾、泰國及柬埔寨五個國家，真係諗起都攰。不過麥明詩冇有怕，仲不時喺社交網更新進度同行程。



Day7已覺得好攰



佢今日就話行程去到第7日，依家已經到咗內地茂名，但係佢遇上不幸事件，繼隊友「馬雲」爆軚後，自己都爆埋軚，所以令行程有所耽誤，不過都能在預定時間內到達廉江。

入黑後，麥明詩就入住一間好平民化賓館。點知一打開門佢就收到幾張提供性服務嘅卡片，而個廁所門先係最正，個Pattern係一個半裸嘅女人！可能麥明詩比較少到內地住賓館，所以就將即刻拍低同大家開心Share，其實呢啲情況係好普遍呀！



麥明詩喺社交網留言話到達廉江連馬路都唔識過：「去到廉江，交通勁混亂，片見我哋幾個好迷茫咁唔知點過馬路。我去到房間嘅時候更加迷茫，點解地下有幾張卡片，哇個廁所門咩事，咁歐陸風情嘅。 」



而佢都大呻好攰團火都熄滅咗：「雖然係第二次衝140km，但係覺得好攰，加上去到Day 7，開頭嘅衝勁熄滅咗啲，最終目的地又遙遙無期...」但係第7日咋，仲有20日要過喎，唔係咁快就熄嘛？！