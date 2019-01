朴寶劍任主持　Monsta X亞博晒肌惹全場尖叫

韓國KBS電視台的音樂節目《Music Bank》昨晚在香港亞洲國際博覽館Arena舉行「Music Bank in Hong Kong」韓流拼盤騷,由最近與宋慧喬合拍tvN熱播劇《男朋友》的男星朴寶劍、人氣女團TWICE成員多賢及香港女藝人陳貝兒(Javis)擔任主持,而參加音樂騷的就包括TWICE、Monsta X、FT Island、Seventeen、NU'EST W及Ailee。

​

演唱會在昨晚7點24分左右開始,由MONSTA X的亨元及周憲打頭陣,而打碟及Rap的方式介紹出席的歌手和主持,朴寶劍出場後用廣東話說「你好」跟港遊打招呼,而NU'EST W就作為首隊演出團體,唱出《Help Me》、《Dejavu》、《WHERE YOU AT》及《If You》,而成員白虎開胸晒肌,不過就見胸前貼上膏布,十分顯眼,他們表示好掛住香港粉絲,Ren又用廣東話說「我愛你哋」冧粉絲。而朴寶劍就指看了NU'EST W的演出就令他聯想到香港的電影,想起周潤發和張國榮,自言看過電影《阿飛正傳》,又即時哼出該片的歌曲。

​

其後巨肺女歌手Ailee出場唱出《You and I》及神劇《鬼怪》的主題曲《如初雪般走向你》,她聽到觀眾的歡呼聲,大讚他們做得好,之後又叫全場粉絲站起來,與她一齊唱,之後她便再唱出《I Will Show You》及《Atmosphere》,全場High爆跟唱。



而Monsta X就唱出《Shoot Out》、《Trepress》及《Rush》等歌曲,一向身形健碩的成員元虎穿上透視裝,大晒臂肌及背肌,成員又輪流做心形手勢及撒嬌,Monsta X亦準備特別演出,演繹男團2PM的經典歌曲《Heartbeat》,有成員身穿透視襯衫,而元虎唱到最好扯開西裝褸及裇衫,大晒胸肌,惹來全場粉絲興奮尖叫。



相隔多時再訪港的FT Island,就唱出《Take Me Now》及《The Night》等,更特別準備廣東話歌,唱出香港樂隊Supper Moment的《To Whom》,令粉絲十分驚喜。而TWICE就唱出人氣歌曲《YES or YES》、《What is Love?》、《Dance The Night Away》及《TT》,成員多賢、彩瑛、Momo及Mina就演繹SHINee成員泰民的歌曲《Move》,穿上露腰大晒Fit爆身材。



而Seventeen就壓軸出場,唱出《Oh My!》、《CLAP》、《Getting Closer》及《Very Nice》,部分成員更唱出普通話歌《那些年》,Seunghwan表示每次都是年底來港,今次可以在新年來到,覺得既新鮮又開心。