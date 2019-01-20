簽足三年！何麗全爆亞姐授權費每年千五萬

《2019亞洲小姐競選》啟動儀式今日在大埔亞視總台舉行，亞視行政總裁何麗全、深圳道一企業董事孫曉岐、2018年亞姐香港區冠軍梁雪瑤及季軍林孜沫都有出席。何麗全表示已授權深圳這間公司主辦亞姐，簽下了三年合約，授權費每年一千五百萬，賽制跟去年相若，分別選大中華區、香港區、再在海外舉行決賽。現場有大批該深圳公司的員工到場，興奮地在大堂影大合照。而發布會開端播放有關亞視多年歷史的短片，細數其過去的威水史。



亞姐授權費收入可觀



講到最近再有傳亞視陷財困，何麗全直言這次亞姐授權費收入可觀：「亦都證明亞姐呢個品牌好受注目，今年都踏入第三十一年，簽得三年約，證明管理層好有信心！之前又有話我哋存款得好少，但呢啲係高度機密，總之係冇呢個問題。」他又透露下星期將會在一廠舉行台慶及團年飯，邀請新舊員工及客戶出席：「唔係正式一個show，但愈搞愈大，都有一啲表演，有展銷會，又有大抽獎。（獎金幾多？）好豐富！而嚟到嘅人都至少有一千蚊福袋。」



何麗全否認將離任：大家以事實睇啦



對於早前的裁員消息，何麗全只說：「嚟緊節目以唔同嘅方式製作，會作出配合。」又有傳何麗全將離任，他笑說：「太多傳言，之前都話我做完舊年亞姐唔做，唔使理，大家以事實睇啦，仲有新節目製作緊，未必係電視節目，轉咗做短視頻。」