編劇爆料　吳秀波兩年前已想與「小三」分手

曾和內地男星吳秀波合作過電視劇《心術》的著名作家、編劇六六今日在微博發長文，她表示早就知道吳秀波和陳昱霖的「婚外情」：「我一直知道吳秀波的破事兒，因為他老背着老婆給這女的往海外打錢，恰巧公司與他合作還有點頻繁。今天我把這事說出來，公司財務要頭大了，他老婆何震亞不知道過去這幾年肥水流了外人田。現在何震亞要是來追索，這女孩估計還要加判幾年。」



六六指七年前跟吳秀波合作，當時他是「沒有錢沒有名氣，小女孩也不這麼往上撲」，又指他沒錢沒名氣時，片價很低，見面時要尊稱自己為「六六老師」，而陳昱霖跟吳秀波發展，正是男方事業如日方中。她又指陳昱霖在吳秀波身上得到很多金錢，且吳秀波早在兩年前已想跟女方分手，但女方一直以爆料威脅男方，並要求巨額金錢，直到最近的一次達「天價」，六六又爆料：「最近的這次估計實在捂不住了，女的張口要了一個天價，一周之內到帳，不到帳就抖包袱。」亦因此吳秀波才不得已不放棄付錢，並和老婆「攤牌」。又指吳秀波太太何震亞定要將陳昱霖送入獄中，因她是吳秀波捱過苦的元配夫人，覺得最差的結局也是吳秀波回到一無所有的境地。



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