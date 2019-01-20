撞車獲暖男護駕　陳貝兒：感恩有佢

藝人陳貝兒（Janis）帶同一歲愛貓Rikka出席《動物醫生宣誓就職典禮2019》，透露已養了兩、三個月，最近愛貓還升呢任動物醫生，寄望稍後能帶愛貓到醫院探訪，把愛及甜蜜傳遞給大家，她謂：「依家訓練緊，好在佢通過考試，記得佢考試時我好緊張，好在pass。（咁突發養貓？）我一個人住，有佢陪就當佢係女咁。（唔使搵男友？）覺得係，依家幾開心。」更指昨晚與韓國暖男朴寶劍拍檔出席活動，大讚對方靚仔及友善，又教她講韓文兼請食糖，sweet到爆。



談到日前於跑馬地撞車獲暖男護駕，問到是否新歡？Janis謂：「我覺得係好朋友。（本身約咗佢？）呢個世界有好多咁啱得咁橋，我都冇諗過會有余生、余太（余文樂夫婦）喺度（冇受傷？）冇，架車花咗少少，當場settle咗，對方賠咗錢。（第一時間諗起暖男求救？）熟車朋友唔多，其實當時都係打畀一個朋友，係朋友介紹呢個朋友，我都係第一次見。（個暖男好有安全感？）冇諗咁多，不過感恩有佢。（你朋友會唔會啱做媒人？）依家只係關心架車幾時整好（揀男友都要熟車？）想佢同我一樣係貓奴多啲！（仲有冇同暖男聯絡？）有，都係講車嘅嘢。（佢有冇另一半？）未問，可能有卦。」