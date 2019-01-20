Star發文安慰　HAHA內疚老婆懷第三胎落淚

韓國人氣綜藝節目《Running Man》（RM）的39歲男星HAHA與35歲歌手太太Star，上月31日宣布將第三度做爸媽的喜訊，而HAHA最近就曾透露其實曾與妻子約定，讓對方以歌手身份復出，卻令對方再因佗B而不能站上舞台，對此感到內疚及對不起，自言是罪人和壞蛋。



而Star與她的經理人李在賢（音譯）昨晚亮相節目《全知干預視角》，公開Star懷第三胎後的生活，身體不適的她去婦產科做定期檢查，準備與老公HAHA一起出席頒獎禮的她，特地回事務所試穿裙子。



其後Star的經理人李在賢與HAHA兩個人去飲酒談心事，因兩人是同一間事務所，所以HAHA也與Star的經理人也像家人一樣關係很好，當經理人將Star在身體不舒服時亦強忍練習唱歌的影片給他看後，HAHA便十分心痛，並對妻子感到十分抱歉：「雖然是好消息，但真的很對不起她的歌迷，她比我唱得更好......」之後便一度因為內疚而落淚。



而Star今日在Instagram（ig）發表她出演節目的感受：「她雖然是無法阻止的頑皮老公，但今天看了直播後，覺得我自己真的在和很善良的男人生活，不管他人說甚麼，你是我有內涵和擁有一顆溫暖的心的老公，真的有幸運又感恩。」她又叫老公不要再自責：「不要再總是說對不起，我們努力地養大第三個BB吧。」