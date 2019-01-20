細仔中流感發高燒　陳慧琳：佢以為會死

藝人陳慧琳（Kelly）出席「apm開運潮豬迎新春」開幕禮，並與新鴻基地產代理有限公司執行董事馮秀炎小姐在各式豬年新年布置前合照。而Kelly稱今年會入紙紅館申請演唱會，想於2020年舉行她入行25周年的演唱會，因此今年不分心拍戲。



Kelly接受訪問稱最理想是2020暑假檔期，因可以就埋兩個兒子放暑假，當然有其他檔期都會照開。問到會否仿傚張學友每3場休息1場？她笑言：「學友開到2百幾場就話啫，我都要視乎有幾多場先，唔使好多，好似之前11至12場就夠皮，中間休息1日都好。」



聽日出監



講到兒子，Kelly稱細仔劉琛日前懷疑在學校染上甲型流感：「好驚呀，我即要佢屋企坐監，隔離咗佢幾日唔畀佢出房，聽日先可以出監，唔會畀佢返學，等放埋個新年假先返喇，見佢發燒燒到40度，佢猛話好熱要除衫，成日幾瞓咗喺床，食咗特敏福第一日已退燒，依家已好番好多。（放心晒？）係呀，佢傳埋畀工人姐姐，都好驚呀。大仔見細佬困喺房又唔畀佢入去，話細佬係咪會死，細佬又問我係咪會，叫我救佢，我真係心都痛埋，之前醫生仲用長棉花捧塞上鼻孔驗流感測試，佢係咁掙扎要幾個人按住佢。」



另外，提到演藝人協會會長古天樂有意舉行一個認受性的音樂頒獎禮， Kelly多年冇出席，若成事可會支持出席？她坦言：「搞到會支持，我支持古仔嘛，好尊重佢，但唔係咁容易，每間唱片公司都有佢哋自己一套，好難搞。」