廣西炒車！麥明詩受傷送院：最痛係盆骨

藝人麥明詩為慈善正進行單車長征，行程包括途經中國、越南、老撾、泰國和柬埔寨，到第九日上午時，她於廣西發生意外，在落斜時失重心撞向一車輛，左邊身落地，檢查之下發現擦傷左肩、手㬹位及盆骨位痛楚，麥明詩感到行動困難及盆骨隱隱作痛，為安全起見急送當地醫院求診，經醫生檢查及電腦掃描後，證實沒有骨折，只是拉傷肌肉，醫生建議要停止運動養傷七日，麥明詩聽從醫生吩咐暫定單車行程，不隨隊踩車，視乎傷勢進展再決定何時與車隊匯合。



無綫派出攝製隨隊拍攝，影片所見的麥明詩受傷後，狀甚痛苦，要由隊友扶住，並坐輪椅到醫院接受檢查，她表示：「我落斜時失重心，左邊身落地，擦傷膊頭、盆骨同手㬹，但最痛係盆骨位，我郁隻腳個盆骨都好痛，唔知係傷到肌肉定係傷到骨，所以要檢查吓，擔心唔知幾時行到路，麻煩隊友要暫時做我人肉拐杖！」



麥明詩接受東網訪問，表示雖然醫生要她休息7日：「但我哋日日都要搬酒店，所以我都會跟埋crew車同隊友一齊出發，即使我踩唔到，都希望喺沿途為佢哋打氣。而自己為求穩陣，都已經照晒盆骨同手嘅CT（電腦掃描），好彩都冇骨折。」