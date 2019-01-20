《荷里活有個大老千》劇透：小雨離家出走

第六集 (01/21)

小雨（王子涵飾）與鳳姐（梁敏儀飾）發生衝突，加俊（何浩文飾）挺身相助，龍四竟叫小雨道歉，小雨心感委屈。文雄（湯鎮業飾）帶同太太君妍（康華飾）和百合（張慧儀飾）來片場探班，並質問屈老闆（秦煌飾）為何讓加俊做打雜，屈老闆答應讓加俊執導新片。百合在片場重遇好友瑪利蓮（李施嬅飾），還看見疑似是龍四的身影，不禁大為錯愕！小雨氣惱龍四而離家出走，在酒吧巧遇加俊，飲酒跳舞發洩，二人惺惺相惜，成為了好友。忠亮（張智軒飾）找到變得瘋癲的四師兄唐偉（黃栢文飾），龍四認為他故意裝瘋，懷疑其背後有着重大危機。加俊新片進行試鏡，鳳姐自薦做女主角，被加俊氣走。明珠三女來試鏡，芬芳（陳雅思飾）的表現令加俊驚喜。



第七集 (01/22)

加俊決定請小雨當其新片助手，小雨在片場遇上龍四，龍四口硬心軟，嘗試說服小雨回家。唐偉被徒弟「螳螂」阿朗（馬志威飾）追殺，並麻將上對決，生死一線。瑪利蓮租住方百合名下的單位，因而和龍四他們成為鄰居。明珠夢遊病發作，舒奇（蔡瀚億飾）和墨基（吳業坤飾）以為見鬼。碼頭發現浮屍，龍四從報紙上得知唐偉的死訊。加俊帶小雨返片場，成功緩和了她與龍四的關係。加俊構思新片為歌舞劇，讓明珠三女當女主角，又指派小雨負責三女的排舞。



第八集 (01/23)

小雨返家，舒奇和墨基透露自己的身世及與龍四的淵源，小雨追問二人龍四當製片前做甚麼，龍四心感為難。瑪利蓮帶同明珠三人到酒樓見大東哥及試戲，大東哥（李岡飾）心懷不軌欲輕薄她們，幸得龍四施計相救。小燕難耐肚餓，爬水渠離家買消夜時，被正直警察祝大勇（吳雲甫飾）抓着，二人因而偶遇。舒奇被道具同事誘去地下賭場賭錢，遇上老千，還輸光公司糧錢。舒奇向小雨和墨基求救，小雨決定用千術營救。



第九集 (01/24)

小雨挑戰龍四的千術，事後龍四警誡她不要重蹈自己的覆轍。大勇與小燕（劉溫馨飾）拍拖，跟她分享在孤兒院與友人阿朗立志成為正直警察的故事。大勇不肯受賄，遭同袍白眼，卻受到同樣潔身自愛的關權（黃樹棠飾）賞識。舒奇參與電影試鏡，慘遭導演泰利（溫家偉飾）看扁，情緒低落，明珠好言安慰，二人互生好感。加俊不滿明珠三女的舞技，瑪利蓮帶同她們和小雨到百合的舞蹈學校學跳舞，小雨的舞蹈才華被發掘。



第十集 (01/25)

屈老闆為加俊新片超支，為節省成本命龍四裁員，又要墨基改當演員。舒奇腦部受襲而失聲，眾人用盡千奇百怪方法讓他開聲都不成功，結果一隻曱甴竟能令他開聲。舒奇再次去試鏡，其特別聲線被雷達華（古明華飾）賞識。龍四替小雨帶跳舞鞋到舞室，與百合重遇，但龍四表現決絕，百合想起往事，傷心不已。墨基不停演奸角，誤打誤撞下走紅，舒奇心中不是味兒。龍四和忠亮跟蹤阿朗，卻意外被大勇拘押。