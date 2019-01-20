同Rain有淵源！蔡一鳳讚龍鳳胎勁乖好易湊

前亞視高層盛品儒的名媛太太蔡一鳳（Michelle）今晚於灣仔舉行慈善晚宴兼龍鳳胎仔女嘅百日宴，佢表示為今晚嘅盛會用咗近8個月嘅時間籌備，並指花費500萬元設立手機apps及網站。講到邀請韓國男歌手Rain做表演嘉賓，佢笑指與對方早有淵源：「其實5年前澳門開幕就請咗佢嚟，今次再邀請佢算係呼應番上一次。（會唔會同對方傾仔女經？）成晚都好忙未有時間，或者一陣坐低食飯再請教下佢點照顧小朋友。」



怕老公愈幫愈忙



問到小朋友難唔難湊？Michelle就大讚仔女非常乖：「佢哋好易湊，只係有時肚餓或者眼瞓先扭下計，但都算輕鬆，易湊過盛生呢個大BB。（盛生好難湊？）我唔敢講佢壞話，平時都唔想佢幫手湊BB，怕佢愈幫愈忙，佢主要負責同佢哋玩。」



仔女名字跟族譜



至於講到百日宴同慈善晚宴一齊搞，Michelle表示因為原定兩個活動嘅日子太接近，加上打算將百日宴嘅禮金捐出，所以最後決定一次過舉行。佢又透露仔女名字嘅由來：「囝囝叫Lorin，中文名係盛樂林，囡囡叫Lov，中文名係盛樂芙，佢哋嘅名係老爺搵人改嘅，有跟番八字同族譜。」



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