龍珠迷合體朝聖　洪永城出絕招冧女攬到實

現年35歲的無綫藝人洪永城（Tony）與唐詩詠分手一年多，上月被本報踢爆撻着30歲的模特兒兼長跑教練梁諾妍（Inez），他亦一改以往「收收埋埋」作風火速認愛，還冧讚女友優點多到講不完。而極速融入男友朋友圈的Inez亦腳頭甚好，帶挈Tony事業愛情兩得意，除早前豪擲逾千萬買新樓外，主演的無綫劇《大帥哥》亦大獲好評，難怪Tony錫女友錫到燶。



變身超級撒亞人



昨日下午4時許，一向貪玩的Tony與女友Inez穿上情侶鞋現身數碼港拍拖，自小已喜愛動漫《龍珠》的他，因知道上址正舉行展覽，急不及待帶女友入館「朝聖」，沿途他更不停拉女友與「偶像」合照！在玩「合體」遊戲時，兩人更同步擺出4個經典招式，雖然Inez動作有點生硬，但總算配合到男友。其後Tony為博紅顏一笑，還變身超級撒亞人，向女友展示「瞬間轉移」的絕招，Inez亦識做地拿着電話為男友拍照留念。



踎地影相旁若無人



館內有不少途人認出Tony，對於其生鬼「舉動」為之側目，但見他與女友玩得如此投入，亦未有上前打擾。雖然途人眼望望，但Tony一於少理，只自顧自搵靚位，還教女友站在筋斗雲前Chok Pose，而他就化身攝影師踎地。Inez眼見男友玩得投入，亦七情上面，投其所好。臨走前，Tony不忘狂掃紀念品，最終揀了一頂粉紅色Cap帽送女友，而自己則買了一件T恤並搶着埋單，花了千元氹女友。



意猶未盡黐實睇戲



兩人意猶未盡，再轉場到附近戲院睇戲，入場前Tony買了一隻熱狗和一支水，準備入場後互相分享，交換口水。直至散場出來，Tony笑咪咪攬着女友邊行邊傾，極為恩愛，連行去停車場也黐到實，怪不得身邊好友都笑他：「洪永城今次真的戀愛了！」



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