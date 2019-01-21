歌神大挪移彈走朝偉　學友出Sing誰與爭咪

曾經我共你，甜蜜每天愛你多一些，一夜藍雨獨自低泣，為何分手總要在雨天。一千個傷心的理由，頭髮亂了心如刀割，聽着你的歌療傷，就像偷閒加油站，如果．愛是永恒，別管用你的名字我的姓氏，也能成就這故事。



冇錯，Nuts哥都係聽張學友嘅歌長大，仲黐線到一個禮拜去三次K房，扮李思捷扮學友，左手蘭花手，右手拉咪唱《李香蘭》，以為自己做咗歌神，其實我真係好鍾意學友呀！點知早排，有消息傳嚟佢要封咪，仲話開咗200幾場嘅佢巡唱睇一場少一場，當堂嚇到食咗支咪，好在學友立即出嚟闢謠，仲大番我哋轉頭話永不降Key，約定60歲開騷都可以繼續擘髀畀大家睇，Nuts哥都放心晒，可以嘔番支咪出嚟繼續唱。



今期流行搬龍門



香港呢個樂壇愈來愈荒謬，今期流行竟然係古天樂（古仔），好似普通法（Common Law）咁先例一開，依家古仔攞埋我最喜愛的男歌手，有理由相信甚麼「劈啪樂壇頒獎禮」技窮搵亮點，就以網民曲線口味為名，話欠黃宗澤、張家輝、汪明荃等人一個交代，硬推呢班被拍戲耽誤嘅歌手稱王封后，龍門自己搬，點選都係佢哋，正如殿堂級填詞人向雪懷評論古仔攞樂壇大獎一事去睇，只係扼殺一班手無寸鐵，但有心喺樂壇發展嘅歌手。



好多網站為攞Gimmick都有做街訪，其中一個係問2000後識唔識「四大天王」，有學生哥反問佢哋係咪組合嚟，又難怪嘅，喺呢個再冇人買CD，就快唔知邊個係GD嘅年代，唔識學友都好合理，但係只要你問老竇（60、70、80後爸爸） 借隻1992 年嘅經典專輯《真情流露》嚟聽（ 想原汁原味一定要聽Discman），就知道點解佢係歌神。



K房咪霸唱極唔厭



橘越淮而枳，諷刺地學友喺內地依然火紅，但喺香港呢個佢土生土長嘅地方，我哋嘅2000後竟然冇聽過《每天愛你多一些》。其實啲樂壇頒獎禮可以玩大啲，2020年幫學友重新計過，只要佢出新歌就搵班「劈啪DJ」喪播，2020年就攞「劈啪樂壇生力軍金獎」、2021年就攞「劈啪樂壇男歌手金獎」、2022年就可以攞埋「劈啪樂壇我最喜愛的男歌手」，至少玩足3年，到時學友已經61歲。



其實學友攞呢啲獎真係冇乜所謂，因為佢真係好鍾意唱歌，唱極唔厭，去到咪在人在嘅地步。就算同一班Friend去唱K，佢都成晚攞住支咪唔放，連梁朝偉想唱吓自己嗰隻《你是如此難以忘記》都不行，有個都市傳說，就係「去到K房咪使旨意搶學友支咪」，應該係真。



香港歌神得幾個，學友應該係最有心，唔識跳舞就練到可以跳唱《餓狼傳說》、《頭髮亂了》；做埋先鋒演歌舞劇《雪狼湖》、巡唱開到破世界紀錄，喺內地開演唱會都可以做埋罪惡剋星，連Nuts哥都忍唔住要唱……