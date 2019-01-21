Monsta X演繹經典歌　原唱2PM留言大讚

韓國KBS電視台前晚在香港亞洲國際博覽館Arena舉行《Music Bank in Hong Kong》韓流拼盤騷，男團Monsta X演繹前輩男團2PM的經典歌曲《Heartbeat》，大玩透視誘惑，其中身形健碩的元虎最後撕開裇衫晒胸肌露兩點，惹來全場粉絲激動尖叫，而演出片段在網上瘋傳，連正在當兵的2PM成員澤演都看到，他昨日更於Twitter發表評語。



一向活躍於社交網的澤演近日就趁休息時間更新Twitter，他分享了Monsta X唱《Heartbeat》的影片，並留言說：「肯定好辛苦啦，好型仔。」他又搞笑道：「後輩成日咁樣撕衫嘅話，搞到我回歸嘅時候都要撕啦？」早前揚言要減肥的他，笑言1月1日開始減了約13磅，但後來因為外出，似乎已經反彈，他又上載姪女的驚訝表情，十分爆笑。而Monsta X的隊長Showu就留言多謝前輩讚賞：「多謝前輩欣賞我哋，以後都多啲留意我哋啦，大哥。」



而最近網上流行「十年挑戰」，澤演亦上載十年前與現在的比較照，十年前的他十分青春，並赤裸上身晒肌，有粉絲就表示唔收貨：「依家張相應該一樣都要唔着上身衫先合格。」

