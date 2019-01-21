【平均得13歲】BOY STORY「鮮」到惹爭議

內地男團BOY STORY是韓團GOT7及TWICE的師弟，6位成員平均年齡只有13歲，可算是年紀最小的男團！日前他們來港宣傳，由隊長涵予率領梓豪、鑫隆、澤宇、明睿及書漾一同做訪問。講到他們去年9月正式出道，但事前參與了為期一年的出道預熱，亦曾在韓國受訓，他們很開心終於出道，亦很期待未來的路。但提到他們年紀太小就出道惹來爭議，涵予表示：「如果那些看法對我們有正面的幫助，我們會當做動力，但如果是壞的，我們就不會理會，把自己的事情做好就好。（已學會不介意他人的評論？）對，其實我們平時拿手機也不會去看這些事情，平常只會給父母打電話、聽歌、看小說。」



講到他們現時邊做藝人邊讀書，除了年紀最小、只有11歲的書漾還在讀小學外，其他都正讀藝術學校，問到可兼顧到兩邊？他們坦言：「目前是有難度，如果追不上會叫老師補課，但現在是做我們喜歡的事情，所以累一點也沒關係。（但這樣會不會忽略了玩的時間，甚至沒有童年？）玩的時間確實比同齡人是稍微少了一點，但我們彼此多了5個好兄弟，一起追求喜歡的東西，我們在一起就很快樂，像一家人。」問到上學時可會被同學當作「明星」對待，會較受女同學歡迎嗎？澤宇童真地表示：「我們在學校就是普通學生，跟同學相處得特別好，休息的時候會跟男同學玩得多一點，覺得不受女同學歡迎。」其他哥哥亦謂跟同學只是學習上互相幫忙，是普通同學關係。



那問到會受同學妒忌嗎？他們表示沒有：「我們在學校就是普通學生，只有同班同學知道我們是藝人，別的同學可能不太會知道，同學也有自己喜歡的事情，如鋼琴、跳舞，大家都有自己追尋的夢想。」而提到欣賞的香港歌手，他們即表示是師兄GOT7的成員王嘉爾（Jackson）、陳奕迅、鄧紫棋和陳偉霆，亦感謝Jackson一直對他們的照顧：「練習的時候會來看我們，又會買水，會鼓勵我們，也會給我們意見，不管是音樂還是生活上也很關照我們，所以跟哥哥的關係很好。（想跟師兄師姐合作？）希望，夢想！」



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