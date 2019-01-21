唔做細佬變肌男　朱敏瀚狂操搣甩純情味

無綫藝人朱敏瀚（Brian）出道以來多飾演「鄰家男孩」、「細佬」等角色，近日佢一改白淨斯文形象，突然操弗變大隻仔，唔單止胸肌、臂肌、六舊腹肌樣樣齊，膚色更加明顯比以前黝黑，增添咗唔少成熟男人味。講到突變「肌男」，Brian透露原來係因為新劇《極度怪咖》的角色需要，佢話：「我今次個角色係一個拳手，而且劇情講我好打得，仲有幾場要赤膊上陣嘅打拳戲，所以為咗出嚟效果好啲而專登操肌同曬燈，膚色仲黑到由以前6號粉底轉到要用9號。（想轉做打星？）其實呢次都算係我第一次拍打戲，自己亦好想趁呢次機會轉變吓，始終就快做咗10年細佬角色，希望今次畀多啲新鮮感觀眾，亦想嚟緊戲路更加廣。」



至於提到佢一身弗爆Body，佢就坦言花咗唔少苦功：「其實我喺舊年已經有keep，不過初頭都係輕鬆做吓gym，直至接咗呢部劇之後就見真章，邊拍《機場特警》邊密密做gym打boxing，早兩個月仲開始戒口。」佢又特別鳴謝有健美比賽經驗嘅好友無綫藝人關梓陽，指對方擔任其健身教練，全力協助佢操肌及練拳。



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