【無奈】安室奈美惠最後訪問親解引退原因

41歲日本樂壇天后安室奈美惠去年9月16日正式引退，很多歌迷至今仍未能忘懷偶像的風采。NHK電視台昨晚播映的紀錄片《安室奈美惠 最後的告白》，除了重溫安室25年的歌唱生涯，在長長的訪問中，披露引退的真正原因。



紀錄片以安室由出道到引退在樂壇的起起落落為重心，同時回顧平成時代的音樂史。訪問是在安室引退前拍攝，進行一次真情剖白，當中她說到跟恩師小室哲哉的相遇、事業起飛和人生的各種遭遇和考驗。



安室更首次披露去年9月正式引退封咪的原因，主持人問：「最後讓你跨出這一步是甚麽原因？」安室說：「我希望留給歌迷一個『完美狀態的安室奈美惠』的回憶，這是我心裏的一個目標。」安室還透露7年前聲帶已損壞，因此感很憂慮和不安，她說：「聲帶可能達到極限了，歌聲無法演繹得最好。」對自己的喉嚨感到不安。



節目到最後部分，安室表達了感謝之情：「遇到許許多多事情讓時間變得很豐盛，度過了沒有後悔的25年，14歲出道的小女孩未曾想過可以藉着音樂走到40歲，真的是奇迹。」



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