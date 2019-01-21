荷里活明星真名曝光！邊個咁爆叫命運？

正所謂「唔怕生壞命最怕改壞名」，荷里活有好多名人紅星都因為個名太古怪而改藝名入行！



Miley Cyrus

上月秘密結婚的美國樂壇天后Miley Cyrus原來本名係叫Destiny Hope Cyrus，個名又「命運」（Destiny）又「希望」（Hope），你都咪話唔古怪，而細個嘅時候歌手老竇幫佢改咗個Smiley嘅花名，最後佢於2008年即15歲嗰年索性改名為Miley Ray Cyrus，並憑「孟漢娜」（Hannah Montana）一角走紅！



Lady GaGa

Lady GaGa係邊個？唔使點介紹啦！不過相信好多人都唔知佢真名原來叫Stefani Joanne Angelina Germanotta！GaGa初出道時一直用呢個名嚟搵食，就連2005年夾band時都以 Stefani Germanotta Band做樂隊名。原來GaGa呢個名係有段古，2006年佢個監製Rob Fusari將佢嘅歌喉媲美Queen主音Freddie Mercury，而每次入錄音室佢都會例必唱Queen隻《Radio Ga Ga》嚟「開聲」。後來監製就提議佢用Lady GaGa呢個名闖樂壇。



Akon

講到名字最長又翹口係邊個星？咁就一定非美國著名男歌手Akon莫屬！佢原名水蛇春咁長－Aliaune Damala Bouga Time Bongo Puru Nacka Lu Lu Lu Badara Akon Thiam，足足有57個英文字母！雖然個名又長又難讀，但原來在Akon的家鄉西非塞內加爾嚟講個名絕對係普遍！後來2003年佢入行時就決定改名為Akon。



雖然Akon於美國出世，但佢亦冇忘記自己非洲裔身份，2014年與好友成立命名Akon Lighting Africa的慈善運動來回饋家鄉。



Katy Perry

如GaGa一樣，Katy Perry都係改名後大紅大紫！Katy原名係Katheryn Hudson，亦即係Kate Hudson，與荷里活著名女星姬赫遜撞晒名！未紅時，Katy就以Katy Hudson呢個名於德州唱福音歌搵食。後來，佢搬往洛杉磯轉型唱流行曲，為了避與姬赫遜撞名而改跟母親姓Perry。



除咗Katy之外，Lana Del Rey初入行時亦用原名Elizabeth Grant，但唔紅。最後佢決定改個獨一無異嘅姓名Lana Del Rey，結果從此一炮而紅！



艾爾拔布祿士

樂壇出現撞名之外，荷里活影壇亦有出現因撞名而被迫改名嘅情況！其中荷里活男星艾爾拔布祿士（Albert Brooks）就最搞笑，佢原名係Albert Einstein，好撞唔撞居然同德國已故物理學家愛因斯坦個姓名撞到應！最後焗住要用Albert Brooks呢個名搵食！



米高基頓

正所謂「一山不能藏二虎」，80年代憑「蝙蝠俠」一角而上位的荷里活著名男星米高基頓（Michael Keaton）原來真名叫Michael Douglas（米高德格拉斯）！由於與同年代出道的另一紅星撞名，所以佢只好改姓Keaton。而點解叫Keaton？原來米高係向20世紀著名諧星巴士達基頓（Buster Keaton）致敬！



雲狄素

憑《狂野時速》（Fasts and Furious）系列上位成為荷里活巨星嘅雲狄素（Vin Diesel）聽個名好似好「猛料」，但原來佢個原名好普通，佢原名係Mark Vincent。17歲嗰年，佢用原名喺紐約一夜店做「睇場」。當時佢嘅朋友與同事開始叫佢Vin Diesel。Vin係佢個名Vincent縮寫，而Diesel就係因為佢充滿能量而改成，認真貼切！

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