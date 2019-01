【慶祝皮革婚】張繼聰分享金句冧爆謝安琪

常言道結婚當日只係一個開幕式,要維持一段婚姻先係真正嘅考驗,一段成功嘅婚姻究竟要點樣呢?美國作家及新聞工作者Mignon McLaughlin話畀我哋知「A successful marriage requires falling in love many times ,always with the same person.(一段成功嘅婚姻要不斷墮入愛河,而且要係要同一個人」



藝人張繼聰(阿聰)就用呢句金句作成佢結婚12周年(皮革婚)的感言,佢上載同老婆謝安琪(Kay)嘅恩愛合照。兩人喺一間餐廳慶祝結婚周年,見Kay性感打扮,同阿聰頭貼頭合照,前面簡簡單單一個小小的蛋糕碟上寫住Happy Anniversary,洋溢幸福溫馨嘅感覺。另外,阿聰都有上載一對水杯合照,杯柄就刻有佢同老婆嘅英文名Kay及Louis,然後留言:「快樂不知時日過❤ #12 #aniversary」



Kay婚後為阿聰誕下一對仔女,兩人當年奉子成婚,結婚12年,大仔張瞻已經11歲,而細女張靖都就快2歲,婚後兩人經歷唔少風雨,當年Kay憑《囍帖街》爆紅,而阿聰事業毫無起色,即被指是「廢柴老公」、「軟飯王」,兩人受盡批評,Kay一度患上抑鬱症,直到12年阿聰終於等到人生的轉捩點,憑住《老表,你好嘢!》搣甩污名,一劇接一劇,努力有目共睹,Kay更一度停工造人兼佗B,全靠阿聰一人肩負起養家責任,兩人經常拍拖出巡,是圈中的模範夫婦。