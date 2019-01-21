【慶祝皮革婚】張繼聰分享金句冧爆謝安琪

常言道結婚當日只係一個開幕式，要維持一段婚姻先係真正嘅考驗，一段成功嘅婚姻究竟要點樣呢？美國作家及新聞工作者Mignon McLaughlin話畀我哋知「A successful marriage requires falling in love many times ,always with the same person.（一段成功嘅婚姻要不斷墮入愛河，而且要係要同一個人」



藝人張繼聰（阿聰）就用呢句金句作成佢結婚12周年（皮革婚）的感言，佢上載同老婆謝安琪（Kay）嘅恩愛合照。兩人喺一間餐廳慶祝結婚周年，見Kay性感打扮，同阿聰頭貼頭合照，前面簡簡單單一個小小的蛋糕碟上寫住Happy Anniversary，洋溢幸福溫馨嘅感覺。另外，阿聰都有上載一對水杯合照，杯柄就刻有佢同老婆嘅英文名Kay及Louis，然後留言：「快樂不知時日過❤ #12 #aniversary」



Kay婚後為阿聰誕下一對仔女，兩人當年奉子成婚，結婚12年，大仔張瞻已經11歲，而細女張靖都就快2歲，婚後兩人經歷唔少風雨，當年Kay憑《囍帖街》爆紅，而阿聰事業毫無起色，即被指是「廢柴老公」、「軟飯王」，兩人受盡批評，Kay一度患上抑鬱症，直到12年阿聰終於等到人生的轉捩點，憑住《老表，你好嘢！》搣甩污名，一劇接一劇，努力有目共睹，Kay更一度停工造人兼佗B，全靠阿聰一人肩負起養家責任，兩人經常拍拖出巡，是圈中的模範夫婦。