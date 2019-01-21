玄彬《阿爾罕》結局爛尾　編劇又要道歉？

韓國型男玄彬與朴信惠合演的tvN韓劇《阿爾罕布拉宮的回憶》正在Netflix熱播，昨晚播出大結局，錄得9.933%力保同時段的冠軍，亦是繼第14集錄得的10.025%收視後第二高的收視成績。



《阿》劇講述玄彬戴上鏡片後便能連接實擬虛境（AR）的遊戲世界，他發現真人玩家在遊戲世界被殺死後，現實中也會離奇身亡，為了消除過個遊戲的Bug（漏洞），玄彬接替燦烈成為遊戲中的Master，要刪除真人玩家在遊戲中會死亡的Bug便要逐一刪除之前出現過的Bug，他用遊戲中拿到的天國鎖匙逐一刺向車亨碩、徐秘書與車教授，刪除他們的Bug，再由遊戲中的Emma親自刪除他的Bug，讓遊戲重新啟動，但消失於遊戲世界的玄彬便再也回不到現實世界。



雖然其公司的理事向朴信惠表示玄彬已死在遊戲的世界，但朴信惠卻不相信，她表示相信玄彬還活着，一定會等他，之後鏡頭便轉向正繼續努力與遊戲角色對戰的玄彬.....。《阿》劇採取開放式結局，但不少劇迷鬧爆結局爛尾，又指編劇明明可以讓玄彬重返現實世界與朴信惠Happy Ending，卻偏要二人最終連同框也不給，又指編劇為何安排燦烈的角色一無事處。而身為編劇的宋在貞因前作《W》同樣被轟爛尾而曾向演員及觀眾致歉，未知她今次會否又因惹來大批觀眾不滿而要道歉。