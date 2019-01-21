恨同薛家燕演母子　張智霖減產交畀靚靚搵錢

藝人張智霖（Chilam）與薛家燕以新身份證宣傳大使身份出席活動，期間接受有關部門頒發感謝狀，家燕透露兒子乃第一批換證人士，故將帶領她一併換證，笑指早前完成演唱會狀態不俗，影新相換證時間剛好。



大讚情真兼勤力



由於二人正面形象深入民心，近日Chilam更獲加盟家燕代言的產品任代言人，Chilam笑指要向家燕送大禮以表答謝，不過家燕就說：「唔使啦！Chilam一直好錫我，當年拍劇扭傷腳車我入院，登台又請我食忘不了魚，之前未申請到演唱會個期，佢都話一定會嚟，呢份情係真嘅，好感激，同佢合作好開心，人好真又勤力。」



情侶檔要問袁詠儀



問到可想再合演母子？二人同聲表示好恨，那情侶檔可接受？家燕笑說：「咁要問吓靚靚（袁詠儀）先。」Chilam則笑指家燕多男友，至於親熱戲，Chilam就說：「嚟真㗎？愈講愈勁喎！」



純天然無添加



而對於老婆靚靚為角色減廿磅，Chilam笑說：「佢又拍戲又同我拍真人騷，好忙，我就減產，搵錢交畀佢。（靚靚弗嗎？）有進步空間，可以再弗啲。（你有壓力？）唔係覺得我唔弗嘛？咁做演唱會時有六舊腹肌係好弗，依家就啱啱好，我係純天然，無添加嘅。」更預告農曆年舉家到北海道滑雪。



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