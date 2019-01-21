阿Sa穿崩魔術賀阿嬌生日　祖兒爆金句贈興

今日38歲生日嘅歌手鍾欣潼（阿嬌），尋晚有成班好朋友容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）同埋關智斌等同佢大搞生日派對，場面十分熱鬧。首先有阿Sa化身魔術師助興娛賓，一嚟就預備咗三粒阿嬌幾鍾意嘅米奇老鼠圖案嘅骰仔，再將佢哋整亂，然後講幾個咒語就成功將佢哋排啱次序，令到唔少現場朋友都立刻起哄，大讚阿Sa表演精彩！咪睇今次表演得咁成功，原來阿Sa係NG過㗎，佢仲唔介意將爆笑失手穿崩片段放上IG，與眾同樂！



老公賴弘國派心心



及後又見大家預備咗阿嬌嘅英文名「Gillian」嘅字母蛋糕，七個一字排開咁好有氣勢！除咗有阿Sa向阿嬌送肉嘴之外，當然唔少得阿嬌老公賴弘國，影大合照時仲齊齊派心心，好有愛呀！



網友睇到成頭問號



最好笑係平時鍾意爆金句嘅容祖兒，唔知係咪飲多兩杯，竟然手快快打錯字，留言話：「我的朋友來自我好姊妹的快樂」，隨即令成班網友成頭問號，問容祖兒係咪飲醉咗，究竟呢句嘢點解？估唔到阿Sa最清醒，即刻好快解讀容祖兒呢句說話：「係咪『我的快樂來自我好姊妹的快樂？』定係『我的朋友來自我快樂的好姊妹？』」，容祖兒即刻話係第一個答案，然後改番啱，真係知佢者莫若阿Sa呀！



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