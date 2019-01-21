透露年內入伍　李鍾碩同李娜英拍劇怕醜面紅

現年29歲的韓國男星李鍾碩與39歲女星李娜英合拍的新劇《浪漫是別冊附錄》將於本周六啟播，二人今午與一眾劇中演員現身在首爾江南區的酒店舉行的發布會，李鍾碩穿上鬆身休閒西裝，而李娜英則身穿黑色連身裙，一向視李娜英為女神的李鍾碩，心情靚爆，站在李娜英身後大舉心形手勢。



而發布會上，李鍾碩被問及與「理想型」李娜英合作的感受，他就笑道：「我其實希望這問題不會出現，在拍攝現場大家都知道我是粉絲，所以希望大家不要說。」他又笑指自己是成功的粉絲，會更努力地拍攝，但他就大爆與李娜英拍對手戲時會怕醜面紅。



李鍾碩又談到入伍計劃：「我應該會在今年內入伍，首先要好好完成劇集，所以在拍劇時，會想將粉絲希望看到的東西都呈現出來，我是第一次拍愛情喜劇，雖然很難，但（李娜英）姐姐幫了我很多，所以現在也拍得很好。」他亦指看過很多前輩說拍浪漫喜劇並不容易，要捱到第16集其實很難，但他就指自己有殺手鐧：「很幸運我也有一件武器，就因為我是她（李娜英）的粉絲，我就可以充滿力量，這可以對劇集有好的作用。」



而今次是李娜英相隔9年再拍劇，更是出道以來第一部愛情喜劇，問到她為何決定接拍此劇，她就說：「當時我覺得這部劇不拍的話就會後悔，一開始便跟編劇和導演建立了信任，所以不用苦惱便決定接拍了。」她指相隔多時再拍劇，覺得拍攝現場很愉快和幸福，拍攝環境也比以前好，導演將每個場面都仔細地拍好，她也非常感謝，問到老公元斌有否為她打氣？她就指：「他有叫我努力去演。」