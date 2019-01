日本搖滾樂隊LUNA SEA的48歲主音河村隆一,1月13日在網誌透露患上肺腺癌,並已入院接受手術切除,手術後情況良好,由於癌細胞很小,今後不需要接受放射線治療及服用抗癌劑。河村隆一今日透露休息約一個月後,於下月19日至4月6日在全國多個教堂展開《Ryuichi Kawamura Presents No Mic, One Speaker Concert at Church Tour 2019~anastasis~ 》共10場演唱會,首站於2月19日在神奈川伊勢山的教堂舉行,而巡唱名稱最後加了「anastasis」代表他已「復原」。到5月,他會參與LUNA SEA於5月31及6月1日就會假武道館舉行30周年紀念騷。