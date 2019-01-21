憶北海道車禍　曾志偉：沒這麼接近過死亡

藝人曾志偉及女兒曾寶儀（阿寶）今日在台灣出席好友的餐廳開幕活動。去年底，志偉在北海道發生車禍，他形容為「人生沒有這麼接近過死亡」：「車撞過來那一剎那，完全沒有思考時間，說時遲那時快，天昏地暗。眼睛一睜開都是白雪，車子已經不像車子，前車胎已爆掉，很多不應該有傷的地方都有傷痕，行李也都破碎，但其實車子是密封的，全部東西都爆掉！買了很多吃的，甜點蛋糕都飛出來了！」



外面看全部裂開



曾志偉說當時以為沒事，救護車送他去接受全身檢查說他沒事，可是翌日醫院又來說告知：「從裏面看沒有裂開，從外面看全部裂開，隔天再回去醫院，開很多止痛藥，沒吃，想說不吃才能知道哪邊傷痛，醒來想起來的那一剎那很痛，第一天撞到就呼吸不順，醫生說要常常深呼吸，不然可能會得肺炎，情願熱醒也不願意冷到。」



年紀大接受食藥



傷到肋骨的他，先前跟朋友約吃飯開玩笑：「你該慶幸你們沒有去殯儀館看我！」又指醫生要他多休養，因為沒有藥可醫他的傷勢，又說以前很抗拒吃藥，年輕時受傷，只要兩天就自然復原了，但年紀大了也接受要食藥，現在打開行李箱，藥比衣服多，有朋友知他受傷了也送了維他命給他。



約定有事要通知



阿寶在旁邊補充有專業醫生指導父親，又說：「我們有約定，如果有甚麼事一定要通知對方，如果是被告知，就很大件事，我打電話好幾次才接，本來他很輕鬆地跟我說還好沒事。」



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