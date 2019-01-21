貼心為母慶生！蔡依林「雙峰」砸粉絲圓夢

台灣天后蔡依林（Jolin）昨晚在台北為新專輯《Ugly Beauty》舉行簽名握手會，很多鐵粉早一晚已經去排隊，十分鐘內近一千個名額已爆滿！因為簽名歌迷眾多，Jolin特別承諾：「一定簽到完為止！」得知粉絲早一晚就去排隊，她感到不可思議說：「我以為我的歌迷年齡層是不會漏夜去排隊搶票，最小的粉絲是三歲，但她也不會去排隊。」有指歌迷像每年過年要點光明燈一樣，她大笑說：「所以我是歌迷的『光明燈』嗎？」



自封女騙子



會上她不單跟粉絲簽名、握手，還特別為有拿到號碼牌入場的歌迷準備了「怪美的紅包袋」，配合尾禡氣氛與歌迷玩遊戲互動！雖然她訂下「Dress Code」要穿上紅色的衣服或配件，但她自己一身格子西裝，內搭螢光綠色運動內衣下半身牛仔褲，她笑說：「哈哈結果我自己沒穿紅色，我是女騙子！」有粉絲收到她送的「雙峰」蛋糕，被她反問可否砸蛋糕在他臉上，粉絲竟開心自虐地說：「求襲擊！」讓她笑得合不攏嘴，還說：｢謝謝你完成我的願望！」接着直接往粉絲臉上砸蛋糕，全場驚呼大叫。



子宮很厲害



今天是Jolin媽媽生日，她貼心地邀媽媽上台：｢因為我有工作，所以想提早幫媽媽慶生！」她請全場粉絲合唱生日快樂歌，更爆料：「我媽媽每天在家都說她的子宮很厲害，驕傲能生出這樣的女兒！而且她也跟歌迷一樣常常陪我去跑通告，剛剛還在後台唱《怪美的》！」



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