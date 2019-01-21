扮女人宣傳有效果　木村新片開畫奪票房No.1

日本萬人迷木村拓哉最近頻頻演出各個綜藝節目，扮完髮型師又扮女人，為新片《假面酒店》谷盡宣傳，終於新片於上周五在日本上映，開畫三天共獲61萬人次入場，票房取得8億日圓（5,720萬港元）成為該周票房冠軍，成績不錯。



而木村以嘉賓身份演出TOKIO主持的綜藝節目《鐵腕!DASH!!》，挑戰「0円食堂」環節，到鄉下逐家逐戶拍門攞廢棄食材，以零成本煮出美味料理給老人家吃，獲不少觀眾讚賞。期間木村去到千葉縣香取市、香取加藤農場搵雞蛋，木村問路時開口埋口講「香取」兩個字，令觀眾聯想SMAP昔日隊友香取慎吾，而昨日播映一集錄得18.6％收視，成為《鐵腕!DASH!!》近期收視最好的一集。



而木村最近在近藤真彥主持電台節目《COME ON! ROCKIN' ROAD》開咪，罕有地談及家事，木村透露有次老婆工藤靜香與女兒因洗水盆賤出水花而鬧交，阿女仲駁嘴頂撞媽咪，木村忍不住發火訓示女兒不是，女兒被鬧後嬲爆眼濕濕走，兩父女因此互相唔啋一個月，不過木村沒有透露女兒是心美或是細女光希。