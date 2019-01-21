搵舊愛栢芝撐場？陳曉東：有啲秘密嘉賓想請

歌手陳曉東為3月9日在紅館的「陳曉東PLANET XT巡迴演唱會-香港站」舉行記者會，有一班支持東東的歌迷到場支持，大會更播出曾和東東合作過的藝人片段，當中有李彩華和舊愛張栢芝，播畢後東東即說：「合作過嘅唔止咁少，剪得幾個？」而東東接受訪問，問到是否會請栢芝來做個唱嘉賓？東東說：「你哋諗多咗啦！（咁佢嚟唔嚟？）未必，佢生活上正係Fresh Start需要多啲空間，我諗唔打擾佢啦。」問到會否有神秘嘉賓？他笑言：「係，有啲秘密嘉賓想請嘅，但未講住。」



唔想麒麟臂太粗



至於東東稱已開始準備排舞及做健身，但不想麒麟臂太粗，怕手臂大過個頭唔合比例。太太可怕你操得太Fit？東東笑說：「唔怕，Fit啲仲好。」太太還在北京未來港照顧，湯水欠奉？東東都大呼：「係啦，好齋，啲身嘅筋骨都硬晒！（冇太太做骨妹幫你按摩？）係呀，佢會幫我按摩鬆骨，精油開背。」而新年都有想過和太太及2個女去玩，但地點未知，會由太太決定。



加場機會好微



講到演唱會明天（22日）公開售票，東東稱內部訂票及預售都爆晒，仍有朋友要求訂飛，但今次檔期好緊只得一場，加上之前農曆新年，搭台都好能要預多一1日，所以加場機會好微。可會準備再入紙申請明年檔期開Part2？東東笑言：「好呀！承你哋貴言。」



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