外籍女鬧fxxk China　內地男星孫堅喝令道歉

內地媒體和社交網絡自上周六（19日）晚起熱傳一段影片，內地男演員孫堅在機場內，不滿一名外籍女遊客多次說出類似「fxxk China」的辱華言論，多次要求對方道歉。該女子當即道歉，但面對孫堅一直要她道歉，便不耐煩地表示︰「到底要道歉幾次？」



據內媒報道，孫堅從浙江杭州出發前往湖南長沙錄製節目，在機場櫃枱辦理行李托運時，聽到該女乘客的辱罵言論。孫堅的團隊向機場地勤了解詳情，得知她因遲到，錯過托運行李的時間不得不改機票，便在機場一邊打電話一邊口出辱華言論。



從片中可聽到，孫堅指摘該女遊客多次說出類似「fxxk China」的言論，要求對方道歉，女遊客稱：「我很愛中國，可是我很生氣，因為我錯過了飛機」。惟孫堅再次喝令其道歉時，女遊客走到工作人員面前表示：「好的，那我先道歉，然後你跟我道歉，對不起。」孫堅回應：「她們不需要道歉，你才需要道歉，請說對不起。」女遊客即發出不耐煩地說：「到底要道歉幾次？」



隨後她質問孫堅：「你又不是警察，大不了叫警察來啊！」隨後又故意側身，將手放到快接近膝蓋的地方說︰「你只是個little boy！」孫堅回應：「為甚麼？因為我是中國人！」



孫堅團隊透露，孫堅在現場報警並配合工作人員記錄現場情況，而影片是送機的粉絲拍攝。該粉絲隨後也在後援會的官方微博上發文透露，櫃枱工作人員說，外國女遊客已罵了很久，但也無人制止，同行的工作人員看了一眼，結果被豎了中指並且罵了fxxk。



片段在微博爆紅，主題標籤「孫堅太爺們了」更登上微博熱門搜索詞，話題閱讀量超過兩億，有網民指這才是公眾人物該做的事。