車銀優生日正日！ASTRO 3月30號九展開騷

去年憑韓國JTBC熱播劇《我的ID是江南美人》而備受觸目的男主角車銀優，所屬的男團Astro剛於上周推出首張正規專輯《All Night》，並於今日正式宣布即將展開世界巡迴演唱會，走訪至美國及亞洲城市，而香港亦是其中一站，他們為答謝香港樂迷的支持，已定於3月30日（星期六）假九龍灣國際展貿中心匯星舉行「ASTRO The 2nd ASTROAD to HONG KONG [STAR LIGHT] 2019」演唱會，勢以勁歌熱舞回饋港迷！門票由688至1,488，購買1,499港元VIP門票的粉絲將可享用一對一擊掌福利，而門票將於2月14日公開發售。



而曾於2017年來港舉行Showcase的Astro，曾經獻唱中文歌《告白氣球》而大獲好評，而今次是Astro首個在香港舉行的正式演唱會，相信各成員定必更用心準備驚喜及豐富舞台，而粉絲當日除了可以眼欣賞到Astro新專輯《All Light》的現場舞台，更可以與當天 (3月30日) 正日生日的「臉蛋天才」車銀優慶生！