被廉署請飲咖啡！麥兆輝自爆曾被袁詠儀威脅

由麥兆輝執導，劉青雲、張家輝、林嘉欣、袁詠儀、方中信、陳家樂、湯怡等演出的英皇賀歲電影《廉政風雲 煙幕》上映在即，日前導演麥兆輝專程飛往台灣展開為期兩天的旋風式宣傳，接受多個訪問，並出席編劇工作坊座談會，分享拍攝電影的動機及幕後秘聞。



劇本醞釀長達15年



對於今年賀歲片強手林立，麥兆輝表示對該戲信心十足，他透露最困難是寫劇本，花了9個月時間動筆，醞釀期則長達15年：「兩年前，廉署的人打電話叫我去『飲咖啡』，他們每年都會將一些已破案的故事拍成劇集，我說不一定有時間執導，但還是去了他的總部了解一下，電梯裏一個按鈕也沒有，要用工作人員的卡掃描，直接去他的權限可以去的地方，只有級別高的人，才可以去比較多的樓層；保密條例導致他們沒有朋友，同部門的結婚率很高，但離婚率也很高，我分析的原因是他們都很聰明，可以很獨立，比較難相處，於是離婚率很高。」



細個成日打交



至於袁詠儀（靚靚）則為電影特別客串，麥導演揭開他與靚靚一段鮮為人知的淵源：「袁詠儀的爸爸喚我媽媽作表姐，袁詠儀算是我的表妹，小時候個性跟現在很不一樣，7、8歲時她跟我媽媽很好，稱呼『契媽』，到18歲時再來我家，她突然變得很漂亮，媽媽說『你怎麼不記得，她小時候常常跟你打架！』我說『我沒有打她啊，都是她在打我！』其實當時我們只是鬧着玩，她不是真打！」



大讚靚表妹專業



後來兩人電影在《山水有相逢》中再遇，麥兆輝當電影副導演，正好遇上「靚表妹」﹕「這齣戲的主角就是劉青雲與袁詠儀，她在片場不斷跟我說『你抽煙，我就講給你媽咪聽；你說髒話，我也講給你媽咪聽！』口說告狀，其實拍戲時她很專業，我找她客串《廉政風雲 煙幕》，起初有點不好意思，一找她就是反派，但我覺得她十分適合，也因為劉青雲有演，所以會想起她，過了三天，她就回電話給我，說願意演了！」



劉青雲演戲發洩



麥導演今次找來劉青雲與林嘉欣合演共事廉署的鬥氣夫妻，他笑言：「這段關係很有意思，青雲跟我說『我願意演這個角色，因為我覺得他是個很討厭的人。』其實青雲所演的阿King，非常聰明、反應很快，但真的有點討厭，例如他在與林嘉欣的夫妻關係中，就表現得很討厭，我開玩笑說，青雲可能把現實生活中，不能對太太發洩的情緒，發洩在電影之中。」



哥哥曾做會計師



而張家輝在戲中飾演會計師，原來麥導演有位哥哥亦曾從事相關工作：「哥哥當上會計師，兩年後卻去考警察，哥哥說真的當上會計師後，他必須用這些學問去隱藏一些東西，他知道這不是犯法，但這是騙人，我聽後十分震撼，有把這段話寫在劇本裏，由家輝演繹出來。」



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