Sinead O'Connor自爆14歲囝失蹤籲網友幫手

愛爾蘭歌手Sinead O'Connor翻唱Prince名曲《Nothing Compares 2 U》唱到街知巷聞，不過近年備受精神問題困擾，令粉絲好擔心，而曾自爆有吸毒及自殺傾向的她，今日於社交網驚爆14歲兒子已經失蹤兩日，呼籲大眾幫手搵囝，粉絲大為關注！



現年51歲的Sinead早前改信伊斯蘭教並改名為Shuhada’ Sadaqat，她今日於Twitter分享兒子的照片，撰長文向約4萬名粉絲表示：「我親愛嘅14歲囝囝已經失蹤咗好耐，而家已經唔見咗兩日，如果你係佢逗留過，又或者逗留緊你哋地方嘅家長，請你聯絡Dundrum Gardai（愛爾蘭警方）。」Sinead仲多加一句：「唔報警唔係幫緊佢。」粉絲密密轉載相關留言，而且留言安慰Sinead。雖然她未有於文中公開囝囝名字，不過有指失蹤的就是她與前男友Donal Lunnay所生的Shane。



Sinead曾有4段婚姻，育有4名仔女，她近年精神問題嚴重，曾拍片自爆有自殺傾向，2016年5月更曾失蹤超過24小時，芝加哥警方一度出動，最後向公眾表示已經尋回她，但就未公布她失蹤的原因。