星級家長出招抗流感　千嬅教仔仔勤洗手

一個乞嚏，可大可小！最近流感肆虐，有唔少圈中人好似杜汶澤夫婦、薛凱琪等都相繼中招。為咗避免中招，如果屋企有小朋友，就更加要做足防護措施，所以一眾星級父母為對抗流感，各施各法，以策安全！



楊千嬅：讀小一嘅囝囝上星期有少少咳，都有請病假同佢去睇醫生，佢都正常返學，但我會觀察住佢身體狀況，平時都有教佢要戴口罩，經常洗手。



林盛斌：四個仔女得三女學校停課，其實佢哋唔去人多嘅地方，唔係好擔心，帶佢哋去街都會注意，不過細細佬呢幾日有流鼻水同咳，唔係好嚴重，我會睇定啲，再唔得就去睇醫生。



葉翠翠：我出街盡可能戴口罩，人多都唔會帶小朋友去，如果搭𨋢多人我哋都唔會入住，依家兩個仔未讀幼稚園，但返緊Playgroup，不過我都同佢哋請咗假，擔心會傳染到。



趙頌茹：細女去年讀K3中過流感，嗰陣佢有食特敏福，之後學校停課。依家小學學校冇通告話有大型流感，如常返學，去年底政府有派醫生到學校同學生打流感針，兩個女都有打。



胡諾言：全家喺幾星期前已打定流感針，不過老婆（陳琪）之前中流感要食特敏福，上星期細仔發燒、咳同流鼻水，好在唔係流感，但都有傳染畀大家姐，二女幾日前都病埋，現時胡家三寶都冇事，會叫佢哋戴口罩，細佬返Playgroup未有停課。



