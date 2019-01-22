高度戒備防流感！諸葛紫岐爆仔仔罩不離口

流感疫情不容忽視，就連幼稚園及中小學都有流感爆發現象。名媛諸葛紫岐（Marie）的囝囝薛華韜（Arthur），現在同時就讀兩間幼稚園，但未有因流感疫情而停課，Marie惟有為囝囝做足抗疫措施。她接受東網訪問時表示一直關注疫情，為受感染的小朋友感到心痛，她透露Arthur非常「自保」，近兩個月來幾乎罩不離口！



Marie指小朋友在學校有很多親密接觸，戴口罩對大家都有保障，而Arthur選擇佩戴納米纖維智能口罩，不過Marie坦言：「話五分鐘內殺滅99%以上細菌，透氣度高，唔會好焗，同埋好乾爽，但都差唔多接近廿蚊一個！」其後她表示囝囝相當乖巧，每日都會向媽媽報告同學仔的情況：「邊個同學仔流鼻水，甚至見到有人打乞嚏，佢會主動同對方講要戴口罩。我教佢戴口罩好重要，未必只係驚你傳染畀人，都要預防被傳染，佢每日飲好多水，話要沖走細菌。如果我見囝囝好攰、狀態麻麻，就未必畀佢返學，因為抵抗力唔好都好易病。」Marie續說無論在家、家門外或車廂中，都會放置消毒液及口罩，實行高度戒備。